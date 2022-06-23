Исмаилов про бой с Шлеменко: «Давайте пожелаем, чтобы этот поединок не закончился в первом раунде»

Теги MMA Александр Шлеменко средний вес (MMA) Магомед Исмаилов RCC Бокс/MMA/UFC

Российский боец Магомед Исмаилов поделился ожиданиями от возможного поединка с Александром Шлеменко.

«Проблем с духом и характером у меня нет. Меня можно остановить, когда я засну, а до тех пор я буду драться. Хорошо.

Что я хочу сказать. Давайте пожелаем, чтобы этот поединок не закончился в первом раунде. Будем на это надеяться, но не обещаю, что не буду стараться победить его в первых двух.

Будем исходить из того, что Шлеменко выдержит натиск в первых двух раундах. И потом мы посмотрим по поводу духа и характера и все это обсудим после боя», – сказал Исмаилов.

Бой Исмаилова и Шлеменко должен состояться в августе в главном событии RCC 12 в Екатеринбурге.

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