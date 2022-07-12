Шлеменко про перенос боя с Исмаиловым: «RCC подготовила мне не менее, а то и более опасного соперника»

Российский боец прокомментировал перенос боя с Магомедом Исмаиловым на декабрь.

Изначально поединок был запланирован 26 августа на 12. Соперником Шлеменко станет другой боец, его имя объявят позже.

«Конечно же, я немного расстроился, потому что хотелось подраться с Магой, но могу пожелать ему только скорейшего восстановления и выздоровления.

Мы с ним еще встретимся, потому что наш бой не отменяется, а переносится. Я пока не могу об этом говорить, но команда RCC подготовила мне не менее, а то и более опасного соперника, чем Магомед Исмаилов. Когда вскоре все услышат его имя, то поймут, что это достойная замена.

Исмаилова заменит Вячеслав Василевский? Нет, я уже говорю — достойная замена.

Неизвестно, кто еще сильнее. А в разы сильнее Вячеслава Василевского, и я думаю, все в этом со мной согласятся. А эта замена обещает не менее громкий бой», – сказал Шлеменко.

Бой Исмаилова и Шлеменко перенесли на декабрь

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