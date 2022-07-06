Шлеменко про план на бой с Исмаиловым: «Прессовать, прессовать, прессовать»

Российский боец поделился ожиданиями от боя с .

«Скажу, как есть – я не собираюсь что-то выдумывать, а буду просто Магу прессовать и все. Прессовать, прессовать, прессовать.

Самое главное с Магой – не давать ему работать. То есть он на вас налетел, вы отбились, либо выдержали этот натиск вторым номером, и стоите ждете, пока он отдышится и еще раз на вас побежит. Это не работает с Магой.

Посмотрите на Вову Минеева – он не в первом раунде, конечно, но по чуть-чуть начал прибирать и отвечать тогда, когда он хотел, а не когда Мага этого ждал. То есть он отвечал, когда Мага этого не ждал, и у него не было слишком больших проблем.

А посмотрите на других бойцов, того же Ваню Штыркова, Артема Фролова – они не плохо дрались, но они работали вторым номером, а Маге только это и нужно.

Он налетел, свою серию пробил, отошел. Подышал, походил, опять налетел, подышал, походил. Это так не работает», – сказал Шлеменко.

Бой Шлеменко и Исмаилова состоится 26 августа на турнире в Екатеринбурге.

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