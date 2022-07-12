Шон О’Мэлли: «Петр Ян такой же, как Генри Сехудо. Одни разговоры»

Топовый боец легчайшего дивизиона Шон О’Мэлли считает, что экс-чемпиона Петр Ян не хочет с ним драться.

«Я девятый номер рейтинга. Единственный маленький гребаный проныра, у которого нет боя, – это Петр Ян.

Он говорил: «Эй, розовый пудель, брось мне вызов, если победишь». Мне не дали микрофон, чтобы я мог это сделать.

Я думаю, что он такой же, как . Одним разговоры, только болтает. Генри не хочет этот бой, иначе мы можем его устроить. То же самое с Петром», – сказал американец.

Бой между ’Мэлли и Педром Муньосом на UFC 276 был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны американца.

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