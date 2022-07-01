Шон О’Мэлли: «После боя с Муньосом я мог бы разобраться с мелким русским чуваком»

Боец легчайшего дивизиона UFC Шон О’Мэлли готов подраться с экс-чемпионом дивизиона после боя с Педром Муньосом.

«Я в паре побед от боя за титул, особенно, если одержу их досрочно. Люди хотят видеть меня чемпионом. Для этого мне нужно выйти и сделать то, на что я способен.

Для начала я должен погасить свет Педро, а затем я мог бы разобраться с мелким русским чуваком, который бегает и кричит, что с ним никто не хочет драться.

Если с ним не сложится, есть еще Роб Фонт, но он несколько раз проиграл, так что это не лучший вариант.

У нас просто сумасшедший дивизион, но прямо сейчас многие парни заняты, поэтому нужно просто дождаться и посмотреть, как пройдут все эти бои в ближайшие несколько месяцев», – сказал О’Мэлли.

Бой О’Мэлли и Муньоса состоится в ночь со 2 на 3 июля на UFC 276 в Лас-Вегасе.

Петр Ян готов подраться с Шоном О’Мэлли, если он победит на UFC 276