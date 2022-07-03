«Этот маленький жирный засранец должен оставаться на пенсии». О’Мэлли и Сехудо устроили перепалку

Боец легчайшего дивизиона UFC Шон О’Мэлли во время пресс-конференции после турнира UFC 276 поделился мнением о решении экс-чемпиона вернуться в спорт.

«Этот маленький жирный засранец должен оставаться на пенсии. Он бегает словно пьяный за кулисами, его уже выпроводили.

Он то и дело спотыкается на что-то, выглядит так, будто под кайфом. Я не знаю, может у него кризис среднего возраста», – сказал О’Мэлли.

Сехудо ответил в социальных сетях.

«Я уже нокаутировал парня, который был на специальных препаратах, но я никогда не нокаутировал парня на препаратах, который к тому же выглядит наркоманом. Преклони колено, засранец», – написал он.

Бой О’Мэлли и Педро Муньоза на UFC 276 признан несостоявшимся из-за тычка в глаз во втором раунде со стороны О’Мэлли.

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