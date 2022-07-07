Генри Сехудо: «Я бы съел Шона О’Мэлли живьем»

Бывший чемпион в двух весовых категориях раскритиковал бойца легчайшего дивизиона ’Мэлли.

«Выступление О’Мэлли с Педро Муньосом было совершенно отстойным. Он много болтает, как и любой боец, но я бы постоял за свои слова.

Как по мне, О’Мэлли думает, что он лучше, чем есть на самом деле. Для меня это проблема, поэтому я вызвал его.

Мне следует его называть Шон Заика, он так сильно путался в своих собственных словах. Если он захочет подраться со мной, то это будет самое худшее для него.

Это будет словно бой Джейка Пола против Джона Джонса. Я бы съел этого чувака живьем», – сказал Сехудо.

Шон О’Мэлли: «Конор был тем, на кого я равнялся. Я многому у него научился»

О’Мэлли – о следующем сопернике: «Не знаю, сейчас так сложно сказать»