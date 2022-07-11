Петр Ян: «Как О’Мэлли встретят в Омске? Могут и подстричь»

Бывший чемпион в легчайшем весе Петр Ян рассказал, что случится с ’Мэлли в Омске.

«Как его встретят в Омске? Смотря в какой район он попадет. Могут и подстричь», – сказал Ян.

В начале июля на UFC 276 в Лас-Вегасе бой О’Мэлли и Педро Муньоса был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны американца.

Петр Ян: «Умар Нурмагомедов может стать чемпионом. У него условия в 10 раз лучше для этого, чем были у меня»

Шон О’Мэлли: «Я сделал более миллиона долларов, сражаясь с парнями не из топ-15. А Чимаев дерется за меньшие деньги со всеми подряд»