Головкин – о трэштоке Канело: «Я не проглотил наживку, но это просто разочаровывает»

Чемпион мира по боксу в среднем весе по версиям WBA и IBF Геннадий Головкин прокомментировал поведение Сауля Альвареса на медиа-мероприятиях, посвященных третьему поединку между мексиканским и казахстанским боксерами.

«Мне не сложно вести себя так, как я веду, потому что это мое нормальное поведение. Я такой, как есть. Я просто не проглотил их наживку.

Я не тот, кто будет называть себя лучшим, я никогда так не делаю. Вероятно, это из-за моего воспитания или личности.

Но когда ты видишь, как человек ведет себя таким образом, это просто разочаровывает», – сказал Головкин.

Третий бой Головкина и Альвареса состоится в ночь на 18 сентября в Лас-Вегасе (Невада).

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