Оливейра – Хабибу: «Я не буду говорить, что заставлю Ислама сдаться, или нокаутирую его, но я точно его побью»

Бывший чемпион в легком весе Чарльз Оливейра обратился к российским бойцам и Исламу Махачеву.

Ранее Нурмагомедов заявил, что Махачев готов драться с Оливейрой в Бразилии.

«Если они действительно хотят подраться, они должны гнаться за чемпионом. Я преследовал чемпиона, а затем стал чемпионом. Я хочу драться в декабре. Вы действительно этого хотите? Вам это нужно? Так давайте сделаем нечто действительно крутое.

Я обращаюсь к вам! Давайте подеремся в декабре в Бразилии! Вы хотите этого? Но послушай, Хабиб, ты уже трижды ошибался с прогнозами на мой счет. Я не буду говорить, что заставлю Ислама сдаться, или нокаутирую его, но я точно его побью. Запомните это — я побью .

Главную проблему дивизиона зовут Чарльз Оливейра. Не имеет никакого значения, что они говорят. Если они действительно этого хотят, то я в деле. Забудем о Коноре Макгрегоре, отложим это.

В Бразилии — Чарльз Оливейра против Ислама Махачева. Вы хотите этот бой? Тогда сделаем это!

Я побью Махачева, и кто знает, может быть это заставит Хабиба возобновить карьеру. Они могут говорить что угодно, но у меня лучшее джиу-джитсу в дивизионе. Думаю, эти парни слишком много говорят, они хотят залезть мне в голову, но это невозможно.

Хабиб был чемпионом, выиграл 29 боев подряд, и всегда был немногословен. Он всегда продавал бои, не опускался до трештока, но сейчас болтает без умолку. В связи с этим я скажу следующее — я побью Ислама и вызову Хабиба.

Пусть выйдет с пенсии и ответит за свои слова. Это бой, который все захотят увидеть. Все говорят, что Хабиб чертовски крут, и я уважаю его, но он слишком много говорит», – сказал Оливейра.

Хабиб: «Верю, что Махачев финиширует Оливейру в партере. Вы будете осуждать меня за то, что я верю в Ислама?»

Чарльз Оливейра: «Хабибу следовало бы заткнуться и быть чуточку уважительнее»