Чарльз Оливейра: «Мне неважно, где драться с Махачевым. Могу подраться с ним хоть в Абу-Даби, хоть на улице»

Бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра ответил на вопрос о возможном поединке с Исламом Махачевым в Абу-Даби.
Ранее команда бразильца выступала против поединка с россиянином в Абу-Даби, настаивая на бое в Бразилии.
«Я согласен подраться против Ислама в Абу-Даби. Просто пусть UFC заплатит мне, сколько я хочу.
Мне неважно, где драться с Махачевым. Могу подраться с ним хоть в Абу-Даби, хоть на улице.
Мне все равно, лишь бы мне предложили правильный гонорар», – сказал Оливейра.
Хабиб: «Верю, что Махачев финиширует Оливейру в партере. Вы будете осуждать меня за то, что я верю в Ислама?»
Оливейра – Хабибу: «Я не буду говорить, что заставлю Ислама сдаться, или нокаутирую его, но я точно его побью»