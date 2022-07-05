Чарльз Оливейра: «Мне неважно, где драться с Махачевым. Могу подраться с ним хоть в Абу-Даби, хоть на улице»

Бывший чемпион в легком весе ответил на вопрос о возможном поединке с в Абу-Даби.

Ранее команда бразильца выступала против поединка с россиянином в Абу-Даби, настаивая на бое в Бразилии.

«Я согласен подраться против Ислама в Абу-Даби. Просто пусть UFC заплатит мне, сколько я хочу.

Мне неважно, где драться с Махачевым. Могу подраться с ним хоть в Абу-Даби, хоть на улице.

Мне все равно, лишь бы мне предложили правильный гонорар», – сказал Оливейра.

Хабиб: «Верю, что Махачев финиширует Оливейру в партере. Вы будете осуждать меня за то, что я верю в Ислама?»

Оливейра – Хабибу: «Я не буду говорить, что заставлю Ислама сдаться, или нокаутирую его, но я точно его побью»