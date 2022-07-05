Хабиб: «Верю, что Махачев финиширует Оливейру в партере. Вы будете осуждать меня за то, что я верю в Ислама?»

Бывший чемпион UFC в легком весе заявил, что готов драться с Чарльзом Оливейрой на его территории.

«Это не организация Хабиба или Ислама. У UFC есть владельцы, и они принимают решения. Если они скажут Бразилия — хорошо, нам это нравится.

Приехать в Бразилию, драться с бразильским чемпионом, и прикончить его в стиле бразильского джиу-джитсу. Как вам такое? Мне это нравится. Думаете, это будет сложно?

Я верю, что Ислам финиширует Оливейру в партере. Вы будете осуждать меня за то, что я верю в Ислама? Кого это волнует? Если они скажут, что они будут драться в Бразилии — без проблем. Едем в Бразилию — Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу...

Однажды я дрался в Сан-Паулу с Тиаго Таваресом. Это был очень короткий бой, полторы минуты — бум! Перед поединком все говорили, что я умру, а после него все со мной фотографировались. То же самое будет в поединке Махачева и Оливейры, так что давайте сделаем это», – сказал Нурмагомедов.

Ранее сообщалось, что бой Махачева и Оливейры может состояться 22 октября на UFC 271 в Абу-Даби.

Чарльз Оливейра: «Хабибу следовало бы заткнуться и быть чуточку уважительнее»

Тренер Оливейры боится, что бразильца могут засудить в бою с Махачевым, если он состоится в Абу-Даби