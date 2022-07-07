Чендлер предложил Махачеву бой за титул, россиянин согласился

Бывший чемпион Bellator в легком весе Майкл Чендлер бросил вызов российскому бойцу .

«Эй, Чарльз Оливейра, занимайся своим делом, братан. Дождись возвращения Конора Макгрегора и сделай то, что должен. Ты заслужил это.

У тебя победная серия, и ты выносишь всех подряд. Почему бы тебе не отступить ненадолго. А я пока поддержу дивизион и подерусь с Исламом за титул в следующем бою. А затем, когда ты получишь супербой, ты вернешься в легкий вес», – написал Чендлер в соцсетях.

Махачев ответил: «Легкие деньги... Титул — цель. Неважно кто. , давай сделаем это».

Чарльз Оливейра: «Мне неважно, где драться с Махачевым. Могу подраться с ним хоть в Абу-Даби, хоть на улице»

Хабиб: «Верю, что Махачев финиширует Оливейру в партере. Вы будете осуждать меня за то, что я верю в Ислама?»