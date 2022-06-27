Тренер Оливейры: «Почему Махачева не поставят против Чендлера или Гейджи перед титульным боем?»

Диего Лима, тренер экс-чемпиона в легком весе , рассказал, почему не хочет, чтобы россиянин получал титульный шанс.

«Махачев — монстр, и я не преуменьшаю его достоинства. Он хорош в ударке и в партере. Но с кем из топ-5 он дрался?

Посмотрите, через что прошел Чарльз, чтобы получить титул. Взгляните, через что проходили все, чтобы стать чемпионом.

Тот же Тони Фергюсон после 12 побед не смог взять пояс. Вы поняли к чему я? Так почему Махачев получит титульник?

Почему бы UFC не бросить его в круговорот. Почему они не дадут ему ? Почему не дадут ? Почему его не поставят против соперника из топ-5?

Разве Оливейре не пришлось эффектно пройти Фергюсона, чтобы ему отдали должное?» – сказал Лима.

Демиан Майя готов поставить деньги на победу Оливейры над Махачевым. Россиянин ответил

Тренер Оливейры: «Чарльз прошел 4 войны с бойцами топ-5, а Махачев до сих пор бился лишь с одним из топ-10»