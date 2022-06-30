Джошуа – Фьюри: «Если ты хочешь 500 млн долларов или миллиард, то толкай свое дерьмо»

Бывший чемпион мира по боксу отреагировал на слова чемпиона WBC Тайсона Фьюри о том, что он вернется в ринг ради боя с победителем реванша Джошуа и только, если ему заплатят 500 млн долларов.

«Молодец, толкай свое дерьмо. Если ты хочешь 500 млн долларов или миллиард, то толкай свое дерьмо, и, возможно, ты их получишь.

Говори, пока это не станет реальностью. Если он хочет этого, то кто-то заварит эту кашу. Люди действительно хотят снова увидеть, как Тайсон Фьюри дерется. Я ценю это.

Почему бы Фьюри не вернуться ради парочки хороших боев? Он все еще участвует в бойцовской игре. Отставка не значит, то ты полностью закончил. Это просто значит, что тебе нужно уйти и взять паузу», – считает Джошуа.

Александр Усик: «Фьюри хочет 500 млн долларов за наш бой? Он меня боится»

Фьюри рассказал, почему не хочет драться с Усиком: «Он появился в этом поколении только один бой назад»