Тайсон Фьюри: «Никакие деньги не смогут заставить меня вернуться в бокс»

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри объяснил, почему не собирается возвращаться в бокс.

«Я не хочу возвращаться в бокс. Никакие деньги или еще что-то не смогут меня заставить делать то, чего я не хочу.

Вот что я скажу — народ, день, когда вы снова увидите в ринге, будет очень и очень грустным, потому что с меня достаточно, я больше не хочу драться.

В день, когда вы увидите мое возвращение в ринг, я буду делать то, чего делать не хочу. Когда ты чего-то не хочешь, но тебя заставляют — это грустно.

Я не хочу драться даже за все деньги в мире. Я отдал все, что должен был отдать. Больше не хочу», – сказал Фьюри.

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