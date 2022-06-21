Тайсон Фьюри: «Усик слишком резкий, умный и быстрый для Джошуа»

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от реванша чемпиона WBA, WBO и IBF Александра Усика и Энтони Джошуа.

«В тяжелом весе нужен всего один удар. Первый бой между ними не был односторонним — у Усика было много ссадин на лице, он получил рассечение. Его нетрудно дождаться, потому что он стоит прямо перед тобой.

Конечно, Джошуа может попасть по нему мощным ударом. Но я думаю, что Усик просто слишком резкий, умный и быстрый для Джошуа. К тому же он левша.

Думаю, что попытки тренера Роберта Гарсии сделать Джошуа более агрессивным приведут лишь к тому, что Усик сможет чаще по нему попадать. Я этого не виду, но я ничего не знаю о боксе. Я всего лишь непобежденный чемпион мира в тяжелом весе», – сказал Фьюри.

Бой Александра Усика и Энтони Джошуа состоится 20 августа

Тайсон Фьюри: «У Джошуа нет ничего, чтобы победить Усика»