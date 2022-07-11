Петр Ян про следующий бой: «В UFC хотят, чтобы мы возглавили какой-нибудь Fight Night»

Бывший чемпион в легчайшем весе Петр Ян рассказал, когда состоится его следующий бой.

«О реванше с я и сам не думал. Я понимаю, что весь дивизион не будет ждать.

Кто будет следующим, пока непонятно. Пока просто жду и тренируюсь. Думаю, что-то будет.

Наверное, это будет какой-то медийный бой, который интересен. Мы просили бой в Абу-Даби, но в UFC хотят, чтобы мы возглавили какой-нибудь Fight Night, чтобы был пятираундовый бой. Ждем, что будет, я готов драться», – сказал Ян.

В апреле этого года Ян проиграл Стерлингу в реванше раздельным решением судей.

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