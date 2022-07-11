Петр Ян не собирается завершать карьеру: «Хочется еще поясочек один цапнуть»

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян сообщил, что еще два года намерен выступать в ММА.

«Пару лет еще надо поработать. Контракт надо доработать, чтобы не было никаких обязательств.

У меня еще пять боев по контракту. Как раз перед последним поединком подписали новое соглашение. Пять боев, в принципе, года за два можно провести.

Пока чувствую силы, энергию — немного перезагрузился, отдохнул. Думаю, еще могу молодым кровь посворачивать, еще надо повоевать. Хочется еще поясочек один цапнуть», – сказал Ян.

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