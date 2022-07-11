Петр Ян не собирается завершать карьеру: «Хочется еще поясочек один цапнуть»

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян сообщил, что еще два года намерен выступать в ММА.
«Пару лет еще надо поработать. Контракт надо доработать, чтобы не было никаких обязательств.
У меня еще пять боев по контракту. Как раз перед последним поединком подписали новое соглашение. Пять боев, в принципе, года за два можно провести.
Пока чувствую силы, энергию — немного перезагрузился, отдохнул. Думаю, еще могу молодым кровь посворачивать, еще надо повоевать. Хочется еще поясочек один цапнуть», – сказал Ян.
Петр Ян готов подраться с Шоном О’Мэлли, если он победит на UFC 276
Менеджер Яна: «Петр отказался от боя с Марлоном Верой»