Шон О’Мэлли: «Я сделал более миллиона долларов, сражаясь с парнями не из топ-15. А Чимаев дерется за меньшие деньги со всеми подряд»

Боец легчайшего дивизиона Шон О’Мэлли заявил, что зарабатывает в промоушене больше топового полусредневеса .

«Чимаев быстро поднялся, но если вы посмотрите, сколько заработал он, и сколько заработал я, вы поймете, что я получил больше, и при этом дрался с гораздо менее опытными бойцами. Для меня это бизнес.

Я сделал более миллиона долларов, сражаясь с парнями не из топ-15, а Чимаев дерется за меньшие деньги со всеми подряд. Ему пришлось драться с Гилбертом Бернсом.

Если вы хотите, чтобы я дрался с 3-4 номером в мире в своем третьем или четвертом поединке в UFC, я не собираюсь делать это за 40 плюс 40 тысяч. Вы должны мне хорошо заплатить.

Поэтому, когда я смотрю на таких парней, как Чимаев, я вижу, что это не очень умно. За большие бои с большими именами вам должны платить больше. Я уверен, что Чимаеву не платят сумасшедшие деньги», – сказал О’Мэлли.

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