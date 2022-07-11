Петр Ян: «Умар Нурмагомедов может стать чемпионом. У него условия в 10 раз лучше для этого, чем были у меня»

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян оценил перспективы Умара Нурмагомедова стать чемпионом промоушена.
«Умар может стать чемпионом. Почему нет? Ребята сильные, перспективные, голодные. Все возможно.
Я к этому стал так спокойно относиться. Если они верят в себя… Я сам прошел тот путь. Понимаю, что каждый может стать чемпионом.
Я стал чемпионом со своим багажом знаний, со своей историей. У них условия, для того чтобы стать чемпионом, в 10 раз лучше тех, чем были у меня», – считает Ян.
Умар Нурмагомедов идет на серии из трех побед в UFC.
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