Петр Ян: «Умар Нурмагомедов может стать чемпионом. У него условия в 10 раз лучше для этого, чем были у меня»

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян оценил перспективы стать чемпионом промоушена.

«Умар может стать чемпионом. Почему нет? Ребята сильные, перспективные, голодные. Все возможно.

Я к этому стал так спокойно относиться. Если они верят в себя… Я сам прошел тот путь. Понимаю, что каждый может стать чемпионом.

Я стал чемпионом со своим багажом знаний, со своей историей. У них условия, для того чтобы стать чемпионом, в 10 раз лучше тех, чем были у меня», – считает Ян.

Умар Нурмагомедов идет на серии из трех побед в UFC.

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