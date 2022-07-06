Шон О’Мэлли: «Конор был тем, на кого я равнялся. Я многому у него научился»

Боец легчайшего дивизиона UFC Шон О’Мэлли рассказал про отношение к экс-чемпиону двух дивизионов .

«Я стал непрерывно наблюдать за боями, когда ворвался Конор. Я старался быть похожим на него. Я многому у него научился. Что можно делать, что нельзя. Наверное, Конор был тем, на кого я равнялся.

Я смотрел каждое его интервью. Пытался понять, почему люди хотят на него смотреть? Он хорошо говорит, классно отыгрывает роль.

Но главное, он безупречно дрался. Ты можешь классно одеваться, хорошо говорить, но если ты дерьмово дерешься, то всем на тебя плевать», – сказал американец.

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