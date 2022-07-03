Шон О’Мэлли про остановку в бою с Муньосом: «Думаю, он искал повод слиться»

Боец легчайшего дивизиона UFC Шон О’Мэлли прокомментировал остановку в бою с Педром Муньосом на UFC 276 в Лас-Вегасе.

Бой был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз во втором раунде со стороны О’Мэлли.

«Думаю, он искал повод слиться, 100%. Мне надо пересмотреть этот момент. Я его разрывал, не пропустил ни одного удара.

Он говорил, что я буду отбивать ему ноги и попытаюсь перевести в партер. Но это он пытался отбить мне ноги, хотя ему это причинило больше урона. Он не мог справиться со мной у сетки, не мог провести тейкдаун. Я доминировал.

Сначала я подумал, что все нормально. Я не чувствовал, что все так плохо. Считал, что мы продолжим бой через 20 секунд. Не думал, что поединок остановят», – сказал О’Мэлли.

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