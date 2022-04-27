Сен-Пьер раскритиковал выступление Чимаева в бою с Бернсом: «Нельзя так драться на элитном уровне»

Бывший двойной чемпион UFC Жорж Сен-Пьер высказался о восходящей звезде полусреднего веса , одержавшего в ночь на 10 апреля победу над .

«Это нехорошо, когда ты пропускаешь удары по голове. Мне нравится смотреть бои Чимаева, но я не думаю, что он провел свой самый умный поединок.

Я считаю, что Чимаев мог сделать все проще для себя. Он просто привык проходить всех таким образом, но нельзя так драться на элитном уровне.

Тебе нужно подготовиться, придумать план на бой и быть идеальным противником для своего соперника. Нельзя всегда выходить туда и вот так обмениваться с кем-то ударами», – заявил канадец.

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