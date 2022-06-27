Сауль Альварес: «Головкин будет удивлен тем, насколько лучше я стал»

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес рассказал о мотивации перед боем с .

Третий бой между мексиканцем и боксером из Казахстана состоится 17 сентября в Лас-Вегасе.

«Головкин будет удивлен тем, насколько лучше я стал. Я говорю о прочности и мощи. Это точно его удивит.

После поражения от Дмитрия Бивола, я куда более мотивирован, чем раньше. Я всегда тренируюсь на 100%. Я люблю бокс, и это никогда не изменится.

Сейчас я чувствую себя по-другому. Я более мотивирован, более опасен. Я снова хочу выйти в ринг. Тем более с этим парнем — с Головкиным. Он болтает много дерьма», – сказал Канело.

Канело обвинил Головкина в двуличии: «Он корчит из себя приятного парня, но это не так. На самом деле – он засранец»

Канело про поражение Биволу: «Мое время придет, я снова получу возможность, и все будет по-другому»