Жорж Сен-Пьер: «Прежде чем называть Усмана величайшим бойцом всех времен, нужно дождаться конца его карьеры»

Бывший чемпион в двух весовых категориях оценил карьеру действующего чемпиона полусреднего дивизиона .

«На данный момент Камару не только один из лучших бойцов в истории полусреднего веса, но, возможно, и один из лучших вне зависимости от весовых категорий.

Усман очень крут, его выступления говорят сами за себя. Мне нравится наблюдать за его боями.

Однако, прежде чем называть его величайшим бойцом всех времен, нужно дождаться конца его карьеры. Неясно, что будет с ним дальше.

Возможно, он проведет еще один бой и завершит карьеру, а возможно, что он потерпит несколько поражений. Нужно подождать, когда он закончит карьеру», – считает Сен-Пьер.

20 августа на UFC 278 в Солт-Лейк-Сити Усман проведет защиту титула в бою с Леоном Эдвардсом.

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