Жорж Сен-Пьер обвинил UFC в срыве боя против Хабиба: «Они хотели делать то, что выгодно им»

Теги UFC Жорж Сен-Пьер MMA полусредний вес (MMA) легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер назвал причины, по которым не состоялся его бой с экс-чемпионом легкого дивизиона Хабибом Нурмагомедовым.

«Наш бой уже не случится. Мы пытались, но ничего страшного. Может, так даже лучше.

Я большой фанат Хабиба, он великолепный боец с шикарной карьерой. Многие болельщики любят его поединки.

Почему не состоялся наш бой? Не сошлись по времени. Когда мы хотели с Хабибом этот бой, UFC его не хотел. А теперь мы оба закончили, и они хотят этот бой.

Дело в деньгах. Они хотели делать то, что выгодно им, но не то, что выгодно нам и фанатам», – сказал Сен-Пьер.

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