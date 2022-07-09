Сехудо раскритиковал Адесанью: «Ты выходишь под тему «Гробовщика» и не устраиваешь представление»

Теги UFC Генри Сехудо средний вес (MMA) Исраэль Адесанья Джаред Канноньер Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо высказался о выступлении Исраэля Адесаньи против Джареда Канноньера.

По мнению отставного бойца, Адесанья должен выступать зрелищно, если ставит себя выше других средневесов.

«Это безумие, когда ты выходишь под музыкальную тему «Гробовщика» и не устраиваешь представление. Это было кривое выступление. Мейн-ивенты – особенные, чувак, и ты должен давать шоу.

Если он не выступает, UFC, хватит продвигать этого чувака! Он дисижен-мейкер. Он много хайпует, говорит, но ничего не показывает. Как по мне, если ты делаешь такие заявления, бросаешь вызовы, ты должен выходить и финишировать своих соперников.

Ты должен избивать своих противников, быть зрелищным. Люди больше ждут его выхода, чем самого поединка, и это проблема, потому что в бою вы должны быть не менее хороши», – сказал Сехудо.

Генри Сехудо: «Если Чимаев поднимется в средний вес, Адесанья окажется в опасности»

Исраэль Адесанья: «Хотел бы поучаствовать в WWE»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные