Сехудо раскритиковал Адесанью: «Ты выходишь под тему «Гробовщика» и не устраиваешь представление»

Бывший двойной чемпион и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо высказался о выступлении против .

По мнению отставного бойца, Адесанья должен выступать зрелищно, если ставит себя выше других средневесов.

«Это безумие, когда ты выходишь под музыкальную тему «Гробовщика» и не устраиваешь представление. Это было кривое выступление. Мейн-ивенты – особенные, чувак, и ты должен давать шоу.

Если он не выступает, UFC, хватит продвигать этого чувака! Он дисижен-мейкер. Он много хайпует, говорит, но ничего не показывает. Как по мне, если ты делаешь такие заявления, бросаешь вызовы, ты должен выходить и финишировать своих соперников.

Ты должен избивать своих противников, быть зрелищным. Люди больше ждут его выхода, чем самого поединка, и это проблема, потому что в бою вы должны быть не менее хороши», – сказал Сехудо.

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