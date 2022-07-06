Исраэль Адесанья: «Хотел бы поучаствовать в WWE»

Чемпион UFC в среднем весе сообщил о желании выступить в реслинге.

«Это то, в чем хотелось бы попробовать себя. Просто ради развлечения.

Не говорю, что устроился бы на полноценной основе, но я хотел бы поучаствовать в , или в чем-то подобном», – сказал Адесанья.

На UFC 276 в прошлые выходные Адесанья в пятый раз защитил титул в среднем весе, победив единогласным решением судей Джареда Канноньера.

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