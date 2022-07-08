Генри Сехудо: «Если Чимаев поднимется в средний вес, Адесанья окажется в опасности»

Бывший двойной чемпион и олимпийский чемпион по вольной борьбе считает, что непобежденный шведский полусредневес Хамзат Чимаев может стать чемпионом в среднем весе UFC.

«Я по-прежнему считаю, что если такой боец, как поднимется в средний вес, то окажется в опасности.

Чимаев испытывает проблемы со сгонкой в полусредний вес, и мы это знаем. Так что я считаю, что он найдет себе дом в средней категории, и думаю, что он размажет некоторых парней в этом дивизионе», – сказал Сехудо.

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