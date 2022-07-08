Генри Сехудо: «Если Чимаев поднимется в средний вес, Адесанья окажется в опасности»

Бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо считает, что непобежденный шведский полусредневес Хамзат Чимаев может стать чемпионом в среднем весе UFC.
«Я по-прежнему считаю, что если такой боец, как Хамзат Чимаев поднимется в средний вес, то Исраэль Адесанья окажется в опасности.
Чимаев испытывает проблемы со сгонкой в полусредний вес, и мы это знаем. Так что я считаю, что он найдет себе дом в средней категории, и думаю, что он размажет некоторых парней в этом дивизионе», – сказал Сехудо.
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