Исраэль Адесанья: «Даже в свой худший день я могу побить соперника в его лучший день»

Чемпион UFC в среднем весе оценил свое выступление в бою с на UFC 276 в Лас-Вегасе.

Адесанья победил Канноньера единогласным решением судей.

«Сейчас я чувствую себя получше, намного лучше. Как я уже говорил, даже в свой худший день я могу побить соперника в его лучший день. Это суицид.

Так что сегодня у меня была плохая ночь, и даже Юджин Бэрман мне это сказал. Но я все равно победил.

Я понял, что это не мой день во время поединка, когда не смог найти свои сильные удары. Джебы и лоу-кики работали. Я пытался добавить тяжелые удары, но он хорошо подстраивался.

Это был не только наш с ним поединок, но также противостояние наших команд. Я сказал его тренеру Джону Краучу, что мне была интересна битва геймпланов», – сказал Адесанья.

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