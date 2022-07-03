Алекс Перейра: «Такое выступление Адесаньи – неуважение к зрителям»

Бразильский средневес UFC Алекс Перейра прокомментировал исход поединка чемпиона дивизиона и .

Адесанья победил единогласным решением судей и в 4-й раз защитил пояс.

«Меня реально расстроило, как сегодня дрался Адесанья. Такое выступление — неуважение к зрителям. Я видел здесь тысячи людей, даже не могу сосчитать, сколько их было.

Грустно смотреть, как болельщики свистят во время титульного боя. После четвертого раунда люди уходили, словно поединок закончился.

Меня действительно это расстраивает. Надеюсь, что со мной он будет драться намного лучше, потому что в противном случае ему кранты», – сказал Перейра.

UFC 276: Адесанья победил Канноньера, Волкановски разбил Холлоуэя и другие результаты

Видео нокаута в бою Алекс Перейра – Шон Стрикленд