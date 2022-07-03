Джонс – Адесанье: «Что ты можешь противопоставить Перейре со своими глянцевыми ноготками и застывшей стойкой?»

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе обратился к чемпиону среднего дивизиона Исраэлю Адесанье после его победы над на UFC 276.

«Бро, я не могу не думать об этом. Что ты можешь противопоставить Алексу со своими глянцевыми ноготками и застывшей стойкой?» – написал Джонс.

Адесанья победил Канноньера единогласным решением судей. После боя он вызвал на поединок Алекса Перейру, который на UFC 276 нокаутировал во втором раунде Шона Стрикленда.

Исраэль Адесанья: «У Канноньера был отличный план на игру. Следующим будет Перейра»

Алекс Перейра: «У меня есть две победы над Адесаньей, и я только что побил четвертого бойца в рейтинге»