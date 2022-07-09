Петр Ян обратился к Физиеву перед поединком с Дос Аньосом: «Рафа, победы тебе»

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян пожелал удачи Рафаэлю Физиеву в поединке против Рафаэля Дос Аньоса.
Напомним, что Физиев и Ян вместе тренируются в зале Tiger Muay-Tai в Тайланде.
«Рафа, победы тебе», – написал Ян в соцсетях.
Бой Дос Аньоса и Физиева возглавит турнир UFC Vegas 58, который состоится в ночь на 10 июля в Лас-Вегасе (Невада).
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