Петр Ян обратился к Физиеву перед поединком с Дос Аньосом: «Рафа, победы тебе»

Теги UFC легкий вес (MMA) Рафаэль Дос Аньос Петр Ян Рафаэль Физиев Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян пожелал удачи Рафаэлю Физиеву в поединке против Рафаэля Дос Аньоса.

Напомним, что Физиев и Ян вместе тренируются в зале Tiger Muay-Tai в Тайланде.

«Рафа, победы тебе», – написал Ян в соцсетях.

Бой Дос Аньоса и Физиева возглавит турнир UFC Vegas 58, который состоится в ночь на 10 июля в Лас-Вегасе (Невада).

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