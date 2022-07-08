Рафаэль Физиев: «Бой со мной – неоправданный риск для Дастина Порье»

Рейтинговый легковес UFC Рафаэль Физиев считает, что топовый боец дивизиона Дастин Порье не примет поединок против представителя Кыргызстана.
По мнению Рафаэля, американца смутят уровень навыков Физиева и его не самая высокая популярность.
«Порье так точно постарается сбежать. Дастин Порье никогда не хотел драться с такими противниками, как я, потому что это для него неоправданный риск.
Это очень опасный бой, но у меня не такое большое имя, как у него. Все эти парни в поединке со мной рискуют проиграть, и вероятность этого очень велика», – сказал Физиев.
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