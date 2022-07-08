Рафаэль Физиев: «Бой со мной – неоправданный риск для Дастина Порье»

Рейтинговый легковес UFC Рафаэль Физиев считает, что топовый боец дивизиона не примет поединок против представителя Кыргызстана.

По мнению Рафаэля, американца смутят уровень навыков Физиева и его не самая высокая популярность.

«Порье так точно постарается сбежать. Дастин Порье никогда не хотел драться с такими противниками, как я, потому что это для него неоправданный риск.

Это очень опасный бой, но у меня не такое большое имя, как у него. Все эти парни в поединке со мной рискуют проиграть, и вероятность этого очень велика», – сказал Физиев.

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