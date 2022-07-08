Физиев – о возможной победе над Дос Аньосом: «Верю, что окажусь близко к титульнику»

Теги UFC легкий вес (MMA) Рафаэль Дос Аньос Рафаэль Физиев Бокс/MMA/UFC

Рейтинговый легковес UFC Рафаэль Физиев намерен включиться в борьбу за титул в случае победы над Рафаэлем Дос Аньосом.

Напомним, что бой бойцов из Кыргызстана и Бразилии возглавят турнир UFC, запланированный на 9 июля.

«Я верю, что победа над РДА станет для меня большим шагом к титульному бою. Еще одна победа после этого, и я окажусь очень близко к поединку за титул. Это моя мечта», – сказал Физиев.

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