Дос Аньос про бой с Физиевым: «Не оставлю ему места для маневра»

Бывший чемпион в легком весе рассказал про план на бой с , который состоится 9 июля на UFC on ESPN 39 в Лас-Вегасе.

«Ждите от боя большого количества действий. Я хочу проверить навыки Физиева в пятираундовом поединке, так как он впервые выйдет на такой бой.

Мой план — прессинговать его со старта. Я знаю, что он быстрый, и в этом я ему уступаю, но я верю, что давление, которое я на него окажу, будет иметь решающее значение.

Я буду прессинговать, нанесу несколько тяжелых ударов, проведу несколько тейкдаунов, и не оставлю ему места для маневра», – сказал Дос Аньос.

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