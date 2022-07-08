Физиев – о Дос Аньосе: «Рафаэль согласился на бой, это мужской поступок»

Рейтинговый легковес UFC Рафаэль Физиев поблагодарил за то, что бразилец согласился на поединок, который возглавит ближайший турнир UFC в ночь на 10 июня.

«Рафаэль согласился. Это мужской поступок. Мне нравятся вызовы, а Дос Аньос – это большой вызов. Вот почему я счастлив подраться с ним.

Он бывший чемпион и я хочу попробовать свои силы в бою с парнем, который уже носил золото на своем теле», – сказал Физиев.

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