Волкановски показал снимок сломанного пальца. Алекс пропустит 12 недель

Теги полулегкий вес UFC Макс Холлоуэй Алекс Волкановски Холлоуэй - Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полулегком весе и второй номер рейтинга P4P Алекс Волкановски сообщил о результатах медицинского обследования после боя против Макса Холлоуэя.

Напомним, что австралиец одержал доминантную победу единогласным решением судей (трижды по 50-45).

«Сломал большой палец во втором раунде, но это нас не останавливает! Сегодня у меня операция.

Я буду отсутствовать 12 недель. С нетерпением жду возвращения, спасибо всем за поддержку», – написал Волкановски в соцсетях, приложив фото рентгена.

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