Волкановски сообщил, что дрался со сломанной рукой в бою с Холлоуэем

Чемпион UFC в среднем весе рассказал, что получил травму по ходу боя с на UFC 276.

«Во втором раунде я сломал руку. Это мешало мне бороться, но я все еще мог бить джебы. Как бы то ни было, это было больно, но оно того стоило.

Люди всегда будут сомневаться во мне, и это нормально. Мне нравится быть андердогом. Я сделал на этом карьеру.

Пусть они сомневаются, а я продолжу доказывать их неправоту. Вы еще не видели меня в лучшей форме, небо — не предел», – сказал Волкановски.

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