Холлоуэй пошутил о проигрыше Волкановски: «По нокдаунам я все еще веду 2:0»

Топовый полулегковес UFC Макс Холлоуэй иронично отреагировал на проигрыш Алексу Волкановски.

Напомним, что американец трижды проиграл представителю Австралии судейскими решениями.

«По нокдаунам я все еще веду 2:0. Вероятно, нам понадобится четвертый бой, чтобы все разрешить. Ладно, я шучу», – написал Макс в соцсетях.

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