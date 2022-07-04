Холлоуэй поздравил Волкановски с победой, Алекс в ответ назвал его легендой

Теги полулегкий вес UFC Макс Холлоуэй Алекс Волкановски Холлоуэй - Волкановски Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй обратился к Алексу Холлоуэю, которому американец проиграл в со-главном событии UFC 276.

«Поздравляю своего брата Алекса Волкановски! Иди и забери пояс в легком весе. Ты заслужил свой шанс. Теперь ты №1 рейтинга P4P», – написал Макс в соцсетях.

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