Холлоуэй поздравил Волкановски с победой, Алекс в ответ назвал его легендой

Бывший чемпион в полулегком весе обратился к Алексу Холлоуэю, которому американец проиграл в со-главном событии UFC 276.

«Поздравляю своего брата ! Иди и забери пояс в легком весе. Ты заслужил свой шанс. Теперь ты №1 рейтинга P4P», – написал Макс в соцсетях.

Волкановски ответил бывшему оппоненту: «Ты абсолютная легенда, брат!»

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Волкановски – о словах Стерлинга: «Пусть болтает, ничего страшного»