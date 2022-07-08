О’Мэлли – о реванше с Муньосом: «Не планирую драться с ним, я рвал его на куски»

Теги легчайший вес UFC Шон О'Мэлли Педро Муньос Бокс/MMA/UFC

Рейтинговый боец легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли заявил, что не заинтересован в повторном поединке против Педро Муньоса.

«Я не планирую драться с ним, потому что уже побил его. К тому же это не большой бой. Я думаю, что все или хотя бы большинство людей видели, как я его разрывал на куски.

Я брал над ним верх. Это победа, по крайней мере в моих глазах. На самом деле меня не волнует, что думают другие люди», – сказал О’Мэлли.

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