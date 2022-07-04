Вице-президент UFC подтвердил травму у Муньоса: «У него заплыл глаз»

Вице-президент UFC Рид Харрис заявил, что Педро Муньос получил травму глаза после поединка против ’Мэлли.

Бой был остановлен и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны О’Мэлли, после чего в адрес Муньоса посыпались обвинения в симуляции.

«Сегодня утром в отеле UFC Host видел Педро Муньоса. Для всех вас, сомневающиеся, у него заплыл глаз. Он был госпитализирован ночью, глаз поцарапан.

Это настоящее дерьмо. Кстати, он сказал, что понимает, что это был несчастный случай, и не испытывает ничего, кроме уважения к Шону», – написал Харрис в соцсетях.

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