О’Мэлли – о следующем сопернике: «Не знаю, сейчас так сложно сказать»

Теги легчайший вес UFC Шон О'Мэлли Педро Муньос Бокс/MMA/UFC

Рейтинговый боец легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли заявил, что не знает, с кем может сразиться в следующем поединке.

Напомним, что бой против Педро Муньоса был остановлен и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны О’Мэлли.

«У многих парней уже запланированы бои, может быть, кто-то вылетит. Я не знаю, сейчас так сложно сказать. Посмотрим, никогда не знаешь заранее», – сказал Шон о возможных оппонентах.

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