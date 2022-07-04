Педро Муньос сообщил, что Шон О’Мэлли поцарапал ему роговицу глаза

Рейтинговый боец легчайшего веса UFC Педро Муньос рассказал о состоянии глаза после поединка против ’Мэлли.

Напомним, что поединок был остановлен и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны О’Мэлли.

«Чтобы вкратце объяснить, что произошло в бою с Шоном О’Мэлли, скажу, что в первом раунде мне ткнули в глаз, но я продолжал драться, а вскоре после этого получил удар ниже пояса.

Бой возобновился, и мы обменялись несколькими ударами. Во втором раунде я получил еще один тычок в глаз. 20 минут ничего не видел. Меня отвезли в больницу, где мне дали специальные капли, чтобы мой глаз онемел и врачи смогли открыть его.

Они провели осмотр, у меня есть царапина на роговице по всему периметру. Из-за этого я не мог открыть глаз и ничего не видел.

Рефери спросил, вижу ли я вообще, и врач решил остановить бой. Вот что случилось сегодня вечером», – рассказал Муньос подписчикам в соцсетях.

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