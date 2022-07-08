Биспинг – о бое Адесаньи и Перейры: «У Алекса наилучшие шансы победить Исраэля»

Бывший чемпион в среднем весе Майкл Биспинг назвал Алекса Перейру главным претендентом на титул, принадлежащий Исраэлю Адесанье.

Спортсмены должны провести следующий чемпионский поединок в среднем весе UFC, но при этом они ранее дважды дрались по правилам кикбоксинга. Тогда оба раза сильнее был бразилец.

«Алекс Перейра – это глоток свежего воздуха. Я думаю, что он тот парень, который может победить Адесанью. Я не утверждаю, что Алекс это сделает.

Исраэль превосходит его в кикбоксинге. Но Перейра выглядит немного более опасным бойцом, у него чуть больше мощи.

Правда, в плане техники он немного неряшливее, но я понимаю, почему Алекс будет следующим претендентом. Несомненно, у Перейры наилучшие шансы победить Адесанью», – сказал Биспинг.

Майкл Биспинг: «Не исключаю, что Конор принимает препараты, которые помогают его ноге срастись»

Майкл Биспинг: «Хабиб – один из лучших бойцов ММА в истории. Однако Джонс выносил легенду за легендой»