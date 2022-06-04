Майкл Биспинг: «Не исключаю, что Конор принимает препараты, которые помогают его ноге срастись»

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг сомневается, что экс-чемпиона двух дивизионов проверяют на допинг.

«Мне интересно, как они проверяют Конора, когда он плавает на своей яхте по всему миру? Я задаюсь этим вопросом, потому что вижу его все время на катере.

Очень сомневаюсь, что он в реальном времени сообщает USADA о своем местоположении. А даже если так, они что, посылают за ним вертолет, чтобы высадиться на палубу? Очень в этом сомневаюсь.

Думаю, все просто: они его не проверяют. Я не хочу говорить о том, что он употребляет стероиды, но я не исключаю, что он принимает препараты, которые помогают его ноге срастись», – сказал Биспинг.

В июне 2021-го Макгрегор проиграл Дастину Порье техническим нокаутом в первом раунде, сломав ногу.

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