Адесанья ответил актеру Пратту: «Я здесь мужик. А ты просто какой-то фанат»

Чемпион UFC в среднем весе отреагировал на критику актера Криса Пратта, который остался недоволен действиями бойца в бою с на UFC 276.

Адесанья опубликовал фрагмент из фильма «Особо опасен», где актер Джеймс Макэвой бьет Пратта клавиатурой по лицу.

«Доброе утро. Я здесь мужик. А ты просто какой-то фанат», – написал Адесанья.

На UFC 276 Адесанья победил Канноньера единогласным решением судей.

Шоу от Адесаньи в UFC: вышел на бой с «прахом» соперника и маникюром. И уверенно защитил титул под свист трибун