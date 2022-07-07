Адесанья ответил актеру Пратту: «Я здесь мужик. А ты просто какой-то фанат»

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Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья отреагировал на критику актера Криса Пратта, который остался недоволен действиями бойца в бою с Джаредом Канноньером на UFC 276.

Адесанья опубликовал фрагмент из фильма «Особо опасен», где актер Джеймс Макэвой бьет Пратта клавиатурой по лицу.

«Доброе утро. Я здесь мужик. А ты просто какой-то фанат», – написал Адесанья.

На UFC 276 Адесанья победил Канноньера единогласным решением судей.

Шоу от Адесаньи в UFC: вышел на бой с «прахом» соперника и маникюром. И уверенно защитил титул под свист трибун

 

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