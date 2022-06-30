Майкл Биспинг: «Хабиб – один из лучших бойцов ММА в истории. Однако Джонс выносил легенду за легендой»

Ветеран ММА Майкл Биспинг объяснил, почему считает величайшим бойцом ММА в истории , а не .

«Величайший боец в истории человечества, в истории возвращается, детка! Да, я знаю, многие скажут: «Брат, это Хабиб. Он первый номер, а это все отборная фигня».

Но нет, Хабиб — не лучший, и я понимаю, что это смелый взгляд. Хабиб — один из лучших.

Однако Джонс правил в полутяжелом дивизионе над несколькими поколениями. Он выносил легенду за легендой, претендента за претендентом. А затем сказал, что покончил со своей работой и переходит в тяжелый вес», – сказал Биспинг.

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